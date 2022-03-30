الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢
١١:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

أمير عبداللهيان: افغانستان تستحق المزيد من اهتمام المجتمع الدولي

أمير عبداللهيان: افغانستان تستحق المزيد من اهتمام المجتمع الدولي
الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ - ١١:٤٤ بتوقيت غرينتش

 أكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان، ان أفغانستان تستحق المزيد من الاهتمام من المجتمع الدولي، لافتا الى ان إيران والصين تؤكدان على دعمهما للاستقلال والوحدة الوطنية وحق الشعب الافغاني في تقرير المصير.

العالم - ايران

وكتب أمير عبداللهيان، الذي وصل إلى تونشي في إقليم آن هوي شرقي الصين، فجر اليوم الاربعاء على رأس وفد سياسي لحضور الاجتماع الثالث لدول الجوار الافغاني، في تغريدة على موقع تويتر: انني مسرور لوجودي في الصين لحضور اجتماع وزراء خارجية الجوار الافغاني.

واضاف وزير الخارجية الايراني: إن أفغانستان تستحق المزيد من الاهتمام من المجتمع الدولي.

وتابع امير عبداللهيان: ان إيران والصين تؤكدان دعمهما للاستقلال والوحدة الوطنية وحق الشعب الافغاني في تقرير المصير، وتأملان في رؤية أفغانستان مستقرة ومتطورة وفي تعامل مع جيرانها.

ويضم الوفد المرافق لوزير الخارجية الايراني، كلا من حسن كاظمي قمي الممثل الخاص لرئيس الجمهورية في شؤون أفغانستان، ورسول موسوي مساعد وزير الخارجية والمدير العام لدائرة جنوب آسيا، ورضا زبيب مساعد وزير الخارجية والمدير العام لدائرة شرق آسيا وأوقيانوسيا، وعلي رضا حقيقيان مساعد وزير الخارجية والمدير العام لدائرة أوراسيا.

وكان وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان قد اعلن في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانغ يي يوم 16 اذار/مارس الجاري، استعداده لحضور الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول الجوار الافغاني في الصين.

روابط ذات صلة

شاهد.. أبواب المدارس تغلق بوجه فتايات افغانستان

استفحال الازمات الاقتصادية يسلب من الافغان فرحة عيد النوروز

سفير ايراني يكشف للعالم: فاتورة باهظة وتداعيات كارثية جلبها الامريكان لافغانستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اجتماع البرلمان العراقي ..لحظة بلحظة

أمير عبداللهيان: افغانستان تستحق المزيد من اهتمام المجتمع الدولي

كيف يؤثر فول الصويا على القلب؟

عمران خان يعرب لزيلينسكي عن أمله في تسوية مبكرة لازمة أوكرانيا

امير عبداللهيان يلتقي بنظيره التركمانستاني على هامش اجتماع الصين

وزارة الصحة تسجل 49 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ايران