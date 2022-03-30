أمير عبداللهيان: افغانستان تستحق المزيد من اهتمام المجتمع الدولي

العالم - ايران

وكتب أمير عبداللهيان، الذي وصل إلى تونشي في إقليم آن هوي شرقي الصين، فجر اليوم الاربعاء على رأس وفد سياسي لحضور الاجتماع الثالث لدول الجوار الافغاني، في تغريدة على موقع تويتر: انني مسرور لوجودي في الصين لحضور اجتماع وزراء خارجية الجوار الافغاني.

واضاف وزير الخارجية الايراني: إن أفغانستان تستحق المزيد من الاهتمام من المجتمع الدولي.

وتابع امير عبداللهيان: ان إيران والصين تؤكدان دعمهما للاستقلال والوحدة الوطنية وحق الشعب الافغاني في تقرير المصير، وتأملان في رؤية أفغانستان مستقرة ومتطورة وفي تعامل مع جيرانها.

ويضم الوفد المرافق لوزير الخارجية الايراني، كلا من حسن كاظمي قمي الممثل الخاص لرئيس الجمهورية في شؤون أفغانستان، ورسول موسوي مساعد وزير الخارجية والمدير العام لدائرة جنوب آسيا، ورضا زبيب مساعد وزير الخارجية والمدير العام لدائرة شرق آسيا وأوقيانوسيا، وعلي رضا حقيقيان مساعد وزير الخارجية والمدير العام لدائرة أوراسيا.

وكان وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان قد اعلن في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانغ يي يوم 16 اذار/مارس الجاري، استعداده لحضور الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول الجوار الافغاني في الصين.