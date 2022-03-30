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كيف يؤثر فول الصويا على القلب؟

كيف يؤثر فول الصويا على القلب؟
الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ - ١١:٤٣ بتوقيت غرينتش

دراسة هولندية تفضي إلى أن لدى كبار السنّ مستويات أقل من بعض علامات مخاطر استقلاب القلب بما في ذلك انخفاض الكوليسترول الضار والضغط الشرياني.

العالم- منوعات

لطالما ربطت الأبحاث والدراسات الطبية الغذاء اليومي للإنسان بصحة قلبه، فكلما كان هذا الغذاء متنوعاً ومتكاملا ًكلما قلّت المشكلات القلبية.

ورأت دراسة جديدة نشرت في مجلة "Clinical Nutrition" أن تناول فول الصويا يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وقام باحثون من قسم التغذية وعلوم الحركة في جامعة ماستريخت في هولندا، بفحص مجموعة من 23 من كبار السن الأصحاء ، تتراوح أعمارهم بين 60-70 عاماً على مدى أربعة أشهر تقريباً، وبعد تناول هؤلاء المشاركين الغذائية مع فول الصويا، وجد الباحثون أن لديهم مستويات أقل من بعض علامات مخاطر استقلاب القلب بما في ذلك انخفاض الكوليسترول الضار والضغط الشرياني.

وبحسب موقع Eat This,Not That تم تمويل هذه الدراسة الخاصة من قبل Alpro Foundation وهي منظمة تدعم الدراسات البحثية حول النظام الغذائي النباتي.

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