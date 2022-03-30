امير عبداللهيان يلتقي بنظيره التركمانستاني على هامش اجتماع الصين

العالم - ايران

وبحث أمير عبد اللهيان مع رشيد مردوف مختلف الموضوعات على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الافغاني في الصين.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية أيضا بوزير الخارجية الإندونيسي.

والتقى وزير الخارجية الايراني بنظيريه القطري والباكستاني محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر و شاه محمود قریشی على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الافغاني في الصين.

وغادر وزير الخارجية على راس وفد سياسي امس الثلاثاء طهران متوجها الى مدينة تونشي بشرق الصين في محافظة آنهوي للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الافغانی.

وتستضيف بكين اليوم الاربعاء الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول جوار افغانستان حول المساعدات الإنسانية لهذا البلد بحضور وزراء خارجية وممثلي جيران أفغانستان.