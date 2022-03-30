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الرئيس الايراني يكلف وزير الداخلية للتحقيق في احداث ملعب مشهد

الرئيس الايراني يكلف وزير الداخلية للتحقيق في احداث ملعب مشهد
الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

وجه الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي وزير الداخلية بتكليف لجنة للتحقيق في أحداث ملعب مشهد يوم أمس ومنع النساء من الدخول اليه.

العالم - ايران

من جانبه علق رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف عبر منصة توتير مغردا : "هذا التصرف غير المنطقي وغير اللائق مع سيدات محترمات نابع عن اتخاذ القرارات المستعجلة وأثار استياء كافة أطياف الشعب، كلفنا لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان باستدعاء المسؤولين المعنيين "فورا" لمتابعة القضية".

ويوم امس شهد استاديوم الامام الرضا (ع) بمدينة مشهد المقدسة مواجهة بين المنتخب الايراني لكرة القدم مع نظيره اللبناني التي أنتهت بفوز المنتخب الايراني بثنائية نظيفة، ومُنِعت النساء من الدخول الى الملعب من اجل مشاهدة المباراة بسبب "خطأ في التنظيم".

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