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مراسلة العالم: علي نيكزاد نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني يؤكد أن العلاقات الاستراتيجية بين إيران وسورية لم ولن تنفك أبداً

الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:١٨ بتوقيت غرينتش

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