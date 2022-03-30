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المالكي يطرح ورقة لحل "الاختناق" السياسي في البلاد

المالكي يطرح ورقة لحل
الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلن الإطار التنسيقي الشيعي، يوم الأربعاء، عن طرح مبادرة لمعالجة الانسداد الذي تشهده العملية السياسية، مشيرا إلى أن التحالف الثلاثي لم يقدم مبادرة تضمن العملية السياسية من الانهيار.

العالم - العراق

وقال القيادي البارز في الإطار، زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في تغريدة على تويتر: "تحالف الإطار التنسيقي والمتحالفون معه أكدوا قوة الثلث الضامن الذي ثبت اليوم بمنع عقد جلسة يعدها الإطار خطيرة".

وأضاف "أعددنا ورقة مبادرة لإيجاد حل لحالة الاختناق بعدما تأكد أن التحالف الثلاثي لم يتقدم بمبادرة إيجاد حلول واقعية تضمن العملية السياسية من الانهيار".

وأشار إلى أن "اليوم وغداً يبدأ الحوار بين القوى المتحالفة لإنضاج المبادرة والانطلاق بها إلى باقي القوى والمكونات السياسية".

وختم المالكي بالقول "نأمل النصر إن شاء الله لحماية العراق من الفوضى والانهيار".

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