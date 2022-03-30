عون: مصممون على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها

العالم-لبنان

وقال الرئيس عون لرونيسكا: "إن لبنان كان يأمل أن يركز تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق القرار 1701 الذي تمت مناقشته قبل أيام في نيويورك في سياق الإحاطة الدورية، على تداعيات النزوح السوري الى لبنان، لا سيما أنّ الأمين العام للأمم المتحدة زار بيروت وعاين عن كثب واقع النزوح السوري واستمع الى وجهات نظر المسؤولين اللبنانيين في هذا الصدد".

ولفت الرئيس عون للمسؤولة الأممية الى أن "بعض ما ورد في التقرير حول أوضاع النازحين السوريين لم يعكس حقيقة ما يعانيه لبنان على مختلف الأصعدة جراء وجود نحو مليون و500 الف نازح سوري على أراضيه"، مشيرًا الى أنّ "لبنان لم يعد يحتمل مثل هذا الوضع، علمًا أن التقرير الذي تحدث عن "ضرورة معالجة جذور الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بلبنان" لم يشر الى الانعكاسات السلبية لهذا النزوح على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، فضلًا عن ارتفاع منسوب الجريمة".

وتمنى الرئيس عون أن "يلحظ التقرير المقبل هذه النقاط الأساسية التي تقلق المسؤولين والمواطنين اللبنانيين"، مجددًا الدعوة الى "تأمين المساعدات للسوريين داخل الأراضي السورية لتشجيعهم على العودة، لأنّ حصولهم على مساعدات وهم في لبنان سيشجعهم على عدم العودة".

وتساءل عن "سبب عدم التجاوب الدولي مع هذا المطلب اللبناني الذي تكرّر في أكثر من مناسبة من دون أن يلقى أي ردة فعل إيجابية، الأمر الذي يثير علامات استفهام حول نيّات بعض الدول في إبقاء النازحين في لبنان على الرغم من عودة الأمن والاستقرار الى غالبية المناطق السورية".

وأكد الرئيس عون "التصميم على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرّر في 15 أيار المقبل بعد تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لها وإنجاز الكثير من الترتيبات المرتبطة بها".

وكانت رونيسكا قد أطلعت الرئيس عون على المداولات التي جرت في مجلس الأمن خلال الإحاطة التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول القرار 1701، والملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس حول الوضع في لبنان والاستحقاقات المرتقبة والعلاقة بين الجيش والقوات الدولية العاملة في الجنوب.