عبداللهيان يلتقي نظيرته الاندونيسية على هامش اجتماع الصين

العالم - ايران

وفي هذا اللقاء اعرب حسين امير عبداللهيان عن سروره للقاء مع نظيرته الاندونيسية مجددا وقال: ان هذه فرصة جيدة جدا اتيحت لاجراءات محادثات حضورية بعد المحادثات التي جرت في نيويورك.

واضاف: لقد كانت لنا محادثات جيدة في نيويورك وكذلك في المحادثات الهاتفية. نشعر بالكثير من السرور لمشاركتكم في اجتماع متعلق بقضية افغانستان.

والتقى وزير الخارجية الايراني بنظیره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني والباكستاني شاه محمود قریشي والتركمانستاني رشيد مردوف والروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الافغاني في الصين.

وغادر وزير الخارجية على رأس وفد سياسي امس الثلاثاء طهران متوجها الى مدينة تونشي بشرق الصين في محافظة آنهوي للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الافغانی .

وتستضيف بكين اليوم الاربعاء الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول جوار افغانستان حول المساعدات الإنسانية لهذا البلد بحضور وزراء خارجية وممثلي جيران أفغانستان.