شاهد.. حملة اعتقالات والاحتلال يداهم منزل منفذ عملية تل أبيب

العالم-فلسطين

وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل، بينها منزل عائلة الفلسطيني ضياء حمارشة (27 عاما) منفذ عملية تل أبيب.

ونشرت مواقع إخبارية فلسطينية ونشطاء، صورا لطابور من الآليات العسكرية للاحتلال خلال اقتحامها البلدة، وأخرى لجنود يعتلون سطح منزل عائلة حمارشة.

وقُتل 5 مستوطنين في هجوم، نفذه حمارشة بمدينة "بني براك"، قرب تل أبيب.

وهذا هو ثالث هجوم خلال أسبوع في الداخل المحتل.

وفي 22 آذار/ مارس الجاري، أدت عملية دهس وطعن في مدينة بئر السبع (جنوبا) إلى مقتل 4 مستوطنين، فيما قُتل عنصران من شرطة الاحتلال في إطلاق نار بمدينة الخضيرة، الأحد.

وتزامنا مع مداهمة منزل الشهيد حمارشة، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في عدد من مدن ومخيمات الضفة واعتقلت العشرات.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين من مخيم بلاطة وأربعة شبان من مدينة رام الله وستة شبان من بلدة يعبد في جنين وخمسة شبان من بيت لحم.وركزت حملة الاعتقالات على الأسرى المحررين من سجون الاحتلال.

اعتداءات المستوطنين

هاجم مستوطنون الليلة الماضية مركبات فلسطينيين على مفرق طريق الواد عند مدخل بلدة رامين شمال طولكرم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن مجموعة من المستوطنين ألقت الحجارة باتجاه المركبات مما تسبب في إصابة سيارة تاكسي بأضرار كانت تقل فلسطينيين في طريقها الى القرية.

وحذرت فعاليات البلدة الاهالي من الخروج بمركباتهم حفاظا على أرواحهم من هجمات المستوطنين.

كما هاجم مستوطنون قرية مردا شمال سلفيت.

وأفادت "وفا" أن مستوطنين هاجموا القرية، واعتدوا على مركبات المواطنين، وحطموا عددًا منها.

وفي القدس المحتلة، دعس مستوطن شابًا من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وهاجم مستوطنون، مركبات المواطنين في بلدة الطور شرق البلدة القديمة في القدس المحتلة.