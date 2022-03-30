الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢
٠٥:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: جميع النواب الـ 116 المشاركين في جلسة البرلمان التونسي اليوم صوتوا لصالح إلغاء الإجراءات الاستثنائية والمراسيم الرئاسية

الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. الغنوشي يرأس برلمان معلق لالغاء قرارات الرئيس التونسي والاخير يتوعد

103خروق لقوى العدوان في الحديدة خلال الساعات الماضية

"المجلس السياسي الأعلى" باليمن يأسف لعدم استجابة العدوان لمبادرة السلام

شاهد بالفيديو.. اخفاق ثالث لعقد البرلمان العراقي والاطار التنسيقي يحذر من خطر محدق

شاهد بالفيديو.. اختراق غير متوقع في مفاوضات اسطنبول.. بماذا تعهدت اوكرانيا لروسيا؟

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 30-03-2022