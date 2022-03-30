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الخزف الإيراني ..مهنة عمرها 10 آلاف سنة

الخزف الإيراني ..مهنة عمرها 10 آلاف سنة
الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

 يعد الخزف من أحد أقدم الفنون الإيرانية وتُرجع الأبحاث التاريخية ودراسة الآثار التي عثر عليها في إيران تاريخ صناعة الخزف إلى حوالى 10 آلاف سنة.

العالم - ايران

كان الخزف في البداية يحمل نقوشا هندسية وتزيينية ثم أصبحت في ما بعد أشكال الحيوانات هي الطاغية، وبعد فترة راح الفنانون الايرانيون يبتكرون مواضيع أخرى استلهاما من معتقداتهم وأحيانا من الظواهر المحيطة بهم وفي هذا المجال عبّروا عن معظم مظاهر الحياة في أبعادها الدينية والأخلاقية والفنية في رسومهم على الفخار والخزف.

وتعتبر هضبة سيلك في مدينة كاشان وتلال حصار في دامغان وتلال كيان في نهاوند وشوش من أهم المواقع الأثرية التي اكتشفت بها التحف الخزفية الإيرانية فسكان تلك المناطق اهتموا بصناعة الأواني الفخارية والخزفية المنقوشة منذ الألف الخامس قبل الميلاد.

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