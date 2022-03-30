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"المجلس السياسي الأعلى" باليمن يأسف لعدم استجابة العدوان لمبادرة السلام

الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعرب المجلس السياسي الاعلى في اليمن عن أسفه الشديد إزاء عدم استجابة تحالف العدوان الواضحة والصريحة للمبادرة اليمنية للسلام الجاد والدائم التي أطلقها رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط يوم السبت ٢٦ مارس الحالي.

العالم - اليمن

و اصدر المجلس بيانا أكد فيه بأن المبادرة أثبتت وبما لا يدع مجالا للشك حرص اليمن على استعادة السلام وحسن الجوار... وفيما يلي نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم
يعرب المجلس السياسي الاعلى عن أسفه الشديد إزاء عدم الاستجابة الواضحة والصريحة لمبادرة الجمهورية اليمنية التي قدمها الأخ الرئيس ويؤكد على أن مضامين المبادرة قد جاءت بالشكل الذي يقدم فرصة ذهبية للجميع في تحقيق سلام جاد ودائم كما أثبتت المبادرة وبما لا يدع مجالا للشك حرص الجانب اليمني على استعادة السلام وحسن الجوار.

إن المجلس السياسي الأعلى يدرك تماماً طبيعة الخصم وما دأب عليه من التسويف والمماطلة والتلكؤ والتعنت وغير ذلك من الاساليب الملتوية، وهذا أمر بات واضحاً ولم يعد مستغرباً.

وفي الوقت الذي لا يمانع فيه المجلس السياسي الأعلى من أي استجابة إيجابية تحت أي عنوان ومن أي زاوية إلا انه في نفس الوقت يؤكد بأنه لا سلام دون رفع الحصار عن كاهل الشعب اليمني واحترام سيادة واستقلال اليمن.

وإذا لم يتحقق ذلك يؤكد المجلس بأن اليمن قيادة وشعبا يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ ما يراه مناسباً من الخطوات السياسية والعسكرية وبما يضمن انتزاع حقوقه المشروعة كاملة غير منقوصة.

صادر عن المجلس السياسي الاعلى.

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