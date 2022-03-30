روسيا تعلن عن زيارة لجنة وزارية عربية لموسكو قريبا

العالم - روسيا

وكشف الدبلوماسي الروسي أن لجنة وزارية عربية تضم وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، ستزور موسكو قريبا للقاء المسؤولين الروس ضمن مخرجات الاجتماع الوزاري العربي الأخير في القاهرة.

ونقلت قناة "الجزائر الدولية" الحكومية عن السفير الروسي في الجزائر، قوله إن "هذا التحرك الدبلوماسي العربي يأتي لبحث جهود التسوية الدبلوماسية مع أوكرانيا"، لكنه لم يكشف عن موعد زيارة الوفد العربي، مشيرا إلى أن "روسيا لم تغلق الباب أمام المساعي الدبلوماسية".

وكان الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب قد خلص إلى ضرورة تشكيل لجنة وزارية عربية، تتولى الاتصال بأطراف الأزمة في أوكرانيا، خاصة أن جملة من تداعيات هذه الأزمة بدأت تظهر على عدد من الدول العربية التي تأثرت بآثارها.

وقبل أسبوع كانت موسكو قد أوفدت مسؤولا رفيعا إلى الجزائر في أول زيارة من نوعها منذ بدأ الأزمة في أوكرانيا، حيث التقى قائد الجيش الجزائري السعيد شنقريحة مدير المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيادميتري شوڨاييف، الذي زار الجزائر للمشاركة في اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الروسية للتعاون العسكري والتقني.