الثلث المعطل.. جبهة عراقية شعارها أن لا عملية سياسية تمضي بدونها

خاص بالعالم

نحو خمسة شهور مرت على اجراء الانتخابية البرلمانية ولا بوادر لتوافق سياسي، فالتقاطع بين التحالف الثلاثي الذي تتصدره الكتلة الصدرية وتحالف الاطار التنسيقي ما يزال سيد الموقف.

وعقب فشل البرلمان العراقي للمرة الثالثة على التوالي في عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد للبلاد غرد السيد مقتدى الصر قائلا انه يرفض التوافق بكل أشكاله، معتبرا ان الانسداد السياسي أهون من التوافق، اما الاطار التنسيقي فقد خرج بمبادرة على لسان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لم يكشف تفاصيلها، لكنه ذكر بأن من شأنها معالجة ما سماه حالة "الاختناق" بعدما تأكد أن التحالف الثلاثي لم يتقدم بمبادرة إيجاد حلول واقعية.

بناء على معطيات حالية افرزتها لغة الارقام فان تحالف الصدريين مع جزء من الكرد والسنة غير قادر على الوصول لثلثي اعضاء البرلمان، وهو الحد الادنى لعقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية، فيما نجح الاطار بالتحالف مع كتل اخرى وتحقيق الثلث المعطل، وهي جبهة رفعت شعار ان لا عملية سياسية ستمضي من دوننا.

وافاد مراسل العالم في بغداد: بانه مجددا يخفق البرلمان بجمع ثلثي اعضاءه من اجل اختيار رئيس للجمهورية، لتبقى كل الخيارات مفتوحة لحين السادس من الشهر المقبل وهو الموعد النهائي لاختيار رئيس الجمهورية وفق الدستور.