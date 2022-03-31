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قناة عبرية: منفذ عملية بني براك أطلق 12 رصاصة وقتل 5 "إسرائيليين"

قناة عبرية: منفذ عملية بني براك أطلق 12 رصاصة وقتل 5
الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

قالت قناة كان العبرية ان منفذ عملية بني براك أطلق 12 رصاصة وقتل بها 5 "إسرائيليين"، وهذا يؤكد مهارته بإطلاق النار.

العالم - فلسطين

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ان هناك قرارا بحذر "المغادرة لجميع القوات المقاتلة في فرقة الضفة الغربية بما في ذلك الكتائب التي استدعيت لتعزيز الفرقة، وذلك في إطار تقييم الوضع الذي جرى في الفرقة."

وتبين من تحقيقات إسرائيلية أولية أن منفذ عملية إطلاق النار في مدينة بني براك، ضياء حمارشة، وصل بسيارة إسرائيلية وترجل منها وبدأ يطلق النار، من بندقية أوتوماتيكية من طراز "إم-16"، ليست مسروقة من الجيش الإسرائيلي، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الأربعاء.

وليس معروفا بعد مصدر البندقية وما إذا جرى تهريبها من الأردن أو مصر إلى تجار سلاح في الضفة الغربية أو إسرائيل، كما أنه ليس معروفا بعد ما إذا كانت السيارة التي استخدمها حمارشة، وهي من طراز هوندا سيفيك، مسروقة أو سلمها له أحد ما.

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قناة عبرية: منفذ عملية بني براك أطلق 12 رصاصة وقتل 5 "إسرائيليين"

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