العراق: اعلان نتائج الصفحة الثانية لعملية الإرادة الصلبة

العالم - العراق

وذكرت الخلية في بيان ، أنه "بعد أن شرعت القطعات الامنية، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، بالصفحة الثانية من عملية "الإرادة الصلبة" لليوم الثاني على التوالي والتي شاركت فيها قطعات قيادات عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى، بالاشتراك مع قطعات الحشد الشعبي محاور نينوى وصلاح الدين وغرب الانبار، في مناطق جنوب الحضر وصحراء الجزيرة في شمال الفرات ومناطق غرب وادي الثرثار بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش".

وأضافت، أن "النتائج كانت في قاطع قيادة عمليات غرب نينوى، تمكنت القوات الامنية من العثور على ٥ انفاق و٤ أوكار للإرهابيين و٥ عبوات ناسفة و٤ قداحات تفجير"، لافتة الى ان "القطعات تمكنت ضمن قيادة عمليات الجزيرة من العثور على ٣ أوكار وعجلة ونفق.".

وتابعت: "اما قيادة عمليات صلاح الدين فقط عثرت على ٤ أوكار للإرهابيين و٦ عبوات ناسفة ومعمل تفخيخ و٣ صواريخ كاتيوشا وكدس وعجلتين احدها مفخخة، اضافة الى آليتين شفل وحادلة و٣٠ مقذوف حربي"، مؤكدة انه "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليًا".

واشارت الى ان "هذه العملية وضعت بدقة ومهنية عالية من أجل إدامة الزخم في ملاحقة العناصر الإرهابية والاجرامية ولتطهير الأراضي من مخلفات عناصر الإرهاب".