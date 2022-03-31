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الإعلام الفلسطيني: اشتباكات عنيفة بين المقاومين وجيش الاحتلال في جنين

الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

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اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في جنين+فيديو

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