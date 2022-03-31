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اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في جنين+فيديو

الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

أصيب فلسطينيين، اليوم الخميس، جراء اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال، مدينة ومخيم جنين.

العالم - فلسطين

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 3 إصابات خطيرة وأخرى طفيفة وصلت مستشفى ابن سينا في جنين، و3 إصابات أخرى وصلت إلى مستشفى جنين الحكومي.

وأشارت إلى أن الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه الاحتلال في محيط مستشفى جنين الحكومي دخل إلى قسم الطوارئ وإرباك في العمل نتيجة لذلك.

وأفادت وسائل اعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابًا وفشلت في اعتقال المطارد صهيب مرعي المستهدف من العملية.

وذكر شهود عيان، أن اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت في المدينة والمخيم مع قوات الاحتلال.

وأشار الشهود، إلى أن وحدات خاصة وقوات كبيرة اقتحمت المخيم وتحاصر حاليًا الأحياء والمنازل، كما احتلت القناصة عدة منازل
وتدور الآن مواجهات مسلحة عنيفة بين المقاومين والاحتلال.

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