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مراسل العالم: استشهاد فلسطيني في مخيم جنين برصاص الاحتلال واصابة ستة اخرين

الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

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