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شاهد: ازمة اوروبية جلبت الحظ لماكرون رغم كثرة منافسيه!

الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

12 عشرة مرشحا يبدؤون حملتهم الانتخابية لخوض غمار انتخابات رئاسة فرنسا، يتقدمهم الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون الذي يبدو حاضرا غائبا عن هذه الحملة بسبب انشغاله بالحرب في أوكرانيا.

خاص بالعالم

إلى معسكر اليمين المتطرف تقود منافسة ماكرون مارين لوبان حملة مكثفة واتصالا مباشرا مع الفرنسيين محاولة استمالة أصواتهم لدعم مشروعها القائم على وقف الهجرة ومحاربة التوجهات الاسلامية.

في حين يتواصل نزيف مشروع منافسها الأكثر تطرفا إيريك زومور المتراجع بحدة في نوايا التصويت ولم يعد خطابه العنيف ضد المهاجرين والمسلمين يستهوي الرأي العام في فرنسا.

إلى اليسار الراديكالي تبدو الأمور في تحسن نسبي مع بداية حملة مرشحه جون لوك ميلنشون الذي حقق بعض النقاط في سلم نوايا التصويت متقدما إلى المركز الثالث، شأنه في ذلك شأن مرشحة اليمين التقليدي فاليري يكريس التي تقود حملة بعناوين كبيرة في الشؤون السيادية وليبيرالية الاقتصاد.

هي إذا حملة باهتة ويبدو أن أبواب الإيليزيه مفتوحة على مصراعيها أمام ماكرون لولاية ثانية، فقد خدمته الظروف السياسية داخليا وخارجيا.

تصدر ماكرون لاستطلاعات الرأي يعكس بحث الفرنسيين عن استقرار سياسي في ساحة عالمية متحركة تعيش فيها فرنسا والاتحاد الأوروبي تهديدات خطيرة.

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