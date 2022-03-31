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الامين العام لحركه الجهاد الفلسطيني يعلن الاستنفار العام لسرايا القدس

الامين العام لحركه الجهاد الفلسطيني يعلن الاستنفار العام لسرايا القدس
الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة اليوم الخميس 31مارس 2022 الاستنفار العام لسرايا القدس في كافه اماكن تواجدهم في اعقاب اقتحام مخيم جنين.

العالم - فلسطين

ويشار إلى أن قوات كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم مخيم جنين، مما أدى لاستشهاد شابين فيما أصيب آخرون بجراح بينها خطيرة، في اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال "الإسرائيلي"، خلال اقتحامها لمخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال فشلت في اعتقال المطارد أحد مجاهدي كتيبة جنين صهـيب مرعي بعد اقتحامها مخيم جنين.

وأشارت المصادر إلى أن أصوات إطلاق نار كثيفة تسمع في المخيم ناتجة عن اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال وسط تصاعد أعمدة الدخان.

وكانت أعداد كبيرة من متطرفي الاحتلال اقتحمت باحات المسجد الاقصى بقيادة المتطرف "إيتمار بن غفير ، بحماية مشددة من جنود الاحتلال "الإسرائيلي".

وقررت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء أمس الأربعاء 30 مارس 2022، السماح لعضو الكنيست المتطرف "إيتمار بن غفير" باقتحام المسجد الأقصى اليوم.

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