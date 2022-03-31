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مراسل العالم: الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني بالقرب من "غوش عنصيون" جنوب بيت لحم بزعم تنفيذ عملية طعن

الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

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