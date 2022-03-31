بالصور.. الفيفا يكشف عن الكرة الرسمية لمونديال قطر 2022

العالم - رياضة

وكتب الاتحاد الدولي عبر بيان في موقعه الرسمي "نقدم لكم الرحلة، كرة المباراة الرسمية لكأس العالم 2022″، وأوضح أنها الكرة الـ14 على التوالي التي تصنعها شركة "أديداس" (Adidas) بشكل خاص لكأس العالم.

وأشار الاتحاد إلى أن الكرة الجديدة تتسم بقدرتها على التنقل في الهواء أسرع من أي كرة أخرى في تاريخ البطولة، و"تم تصميمها باستخدام بيانات واختبارات صارمة في معامل شركة أديداس وأنفاق الريح وعلى عشب الملاعب، واختبرها عدد من لاعبي كرة القدم، وتتميز بأعلى مستويات الدقة والموثوقية بفضل تصميمها الجديد وقوام سطحها".

وذكر أن قلب الكرة يوفر الكرة السرعة والدقة واتساق الحركة والثبات في الهواء، إضافة إلى دقة الارتداد، كما تم اعتماد جلد صناعي محكم ومكون من 20 قطعة بتصميم جديد يساعد في تحسين دقة الكرة واستقرارها أثناء الطيران.

وقالت فرانسيسكا لوفيلمان مديرة التصميم في شركة أديداس "مع ارتفاع وتيرة اللعب وسرعة الحركة أصبحت دقة الكرة واستقرارها أمرا بالغ الأهمية، وسيعزز التصميم الجديد لهذه الكرة قدرتها على الاحتفاظ بسرعتها أثناء تحركها في الهواء".

وأضافت لوفيلمان "من أجل أكبر حدث رياضي في العالم شرعنا في جعل المستحيل ممكنا من خلال الابتكار الجذري لأسرع وأدق كرة كأس عالم حتى الآن".

وبحسب الفيفا، فإن الكرة لقبت بـ"الرحلة" لأنها "مستوحاة من ثقافة وعمارة وقوارب قطر، إضافة إلى علمها الوطني"، كما تمثل "الألوان القاتمة والنابضة بالحياة على الخلفية اللؤلؤية للبلد المضيف".

وذكر الاتحاد أن الاستدامة كانت أولوية أثناء تصميم الكرة، وهي أول كرة في كأس العالم تصنع حصريا من الأحبار والمواد اللاصقة القائمة على الماء.