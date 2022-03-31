المتطرف بن غفير ينسحب من الأقصى + فيديو

العالم - فلسطين

والتقط بن غفير فيديو لنفسه من داخل باحات الأقصى، استهزأ فيه من تهديدات حماس وتحذيراتها من اقتحامه للأقصى، واعتبر أن جولته بمثابة تحدي وأنه سيواصل اقتحام المسجد.

ودعا بن غفير في الفيديو، الحكومة الإسرائيلية لوقف إظهار ضعفها أمام من وصفهم بـ “الإرهابيين” والعمل على السماح للمستوطنين باقتحام الأقصى بشكل موسع.

وبحسب مصادر مقدسية، فإن بن غفير اقتحم المسجد وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال، فيما كانت مجموعة من أتباعه تقف عند باب المغاربة ومنعت من الدخول برفقته.

وذكرت القناة العبرية السابعة، أنه تم منع اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى في ظل وجود بن غفير، وسيسمح باقتحامه فقط بعد مغادرته إياه.