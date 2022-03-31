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سرايا القدس تعلن رفع الجهوزية الكاملة في صفوف مقاتليها بكافة التشكيلات

سرايا القدس تعلن رفع الجهوزية الكاملة في صفوف مقاتليها بكافة التشكيلات
الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلن الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة اليوم الخميس 31/3/2022، رفع الجهوزية الكاملة في صفوف مقاتليها بكافة التشكيلات العسكرية بناءً على قرار الأمين العام القائد المجاهد زياد النخالة.

العالم - فلسطين

وكان القائد النخالة، أعلن اليوم، الاستنفار العام لـ"سرايا القدس" في كافه أماكن تواجدهم في أعقاب اقتحام مخيم جنين بالضفة المحتلة.

واقتحمت قوات كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم مخيم جنين، مما أدى لاستشهاد شابين فيما أصيب آخرون بجراح بينها خطيرة، في اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال "الإسرائيلي"، خلال اقتحامها لمخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال فشلت في اعتقال المطارد أحد مجاهدي كتيبة جنين صهـيب مرعي بعد اقتحامها مخيم جنين.

وأشارت المصادر إلى أن أصوات إطلاق نار كثيفة تسمع في المخيم ناتجة عن اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال وسط تصاعد أعمدة الدخان.

وكانت أعداد كبيرة من متطرفي الاحتلال اقتحمت باحات المسجد الاقصى بقيادة المتطرف "إيتمار بن غفير ، بحماية مشددة من جنود الاحتلال "الإسرائيلي".

وقررت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء أمس الأربعاء 30 مارس 2022، السماح لعضو الكنيست المتطرف "إيتمار بن غفير" باقتحام المسجد الأقصى اليوم.

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