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العراق: الشمري يكشف تفاصيل عملية الارادة الصلبة

العراق: الشمري يكشف تفاصيل عملية الارادة الصلبة
الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٦ بتوقيت غرينتش

كشف نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول ركن عبد الامير الشمري، اليوم الخميس، عن نتائج عملية الارادة الصلبة في مناطق صحراء الانبار في العراق.

العالم - العراق

وقال الشمري في تصريح للعراقية الإخبارية، إن "عملية الارادة الصلبة مستمرة حتى الآن والتي تنفذها قطعات الجيش العراقي والحشد الشعبي في مناطق صحراء الانبار شمالي الفرات وكذلك غرب وادي الثرثار وجنوب الحضر"، مبيناً، أن "القطاعات دخلت هذه المناطق الواسعة وحققت نتائج جيدة، منها العثور على مضافات والسيطرة على عجلات الارهابيين".

واوضح، انه "ستتم متابعة هذه المناطق بمعلومات استخبارية جيدة"، مؤكدا "العمليات مستمرة وضربات جوية في تكريت، فضلا عن تنفيذ استطلاع جوي مستمر على جميع المناطق التي تتواجد فيها المفارز الارهابية".

واضاف، "خلال الشهرين الماضيين تم قتل 60 ارهابياً في مناطق متفرقة"، مشيرا الى ان "مناطق اطراف الصحراء الغربية تحتاج عمليات تفتيش واستطلاع مستمرين للقضاء على العصابات الارهابية".

ولفت الى، ان "هذه العملية تميزت بالتعاون والتنسيق بين قطعات الجيش والحشد الشعبي، وكذلك الاستطلاع الجوي المستمر بالاضافة الى سعة مكان التفتيش وتنظيم التقدم الواسع بخطوط تقارير منظمة للقطاعات، حيث قامت قيادة العمليات المشتركة بفتح 3 مقرات جوالة في صلاح الدين وجنوب الحضر والجزيرة".

وتابع، ان "العملية تسير وفق ما مخطط لها، وبرفقة رئيس اركان الجيش قمنا بزيارة الى القطاعات نينوى وصلاح الدين"، منوها الى "استمرار العملية ليوم غد بوتيرة اعلى".

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