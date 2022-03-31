اليمنيون يرفعون هاشتاغ 'لا سلام دون رفع الحصار'

العالم - نبض السوشيال

يوم امس غرد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع فب منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا انه "لا سلام دون رفع الحصار" عن الشعب اليمني، وذلك تعقيبا على بيان "المجلس السياسي الاعلى" اليمني بشأن مبادرة السلام لرئيس المجلس مهدي المشاط.

كما أعرب "المجلس السياسي الاعلى" اليمني في بيان له، عن أسفه الشديد إزاء عدم استجابة تحالف العدوان الواضحة والصريحة للمبادرة اليمنية للسلام الجاد والدائم التي أطلقها رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط يوم السبت ٢٦ مارس الحالي.

بدوره،اصدر المجلس السياسي الاعلى في اليمن بيانا أكد فيه بأن المبادرة أثبتت وبما لا يدع مجالا للشك حرص اليمن على استعادة السلام وحسن الجوار...

وجاء في بيان المجلس السياسي الاعلى إنه يدرك تماماً طبيعة الخصم وما دأب عليه من التسويف والمماطلة والتلكؤ والتعنت وغير ذلك من الاساليب الملتوية، وهذا أمر بات واضحاً ولم يعد مستغرباً، ففي الوقت الذي لا يمانع فيه المجلس السياسي الأعلى من أي استجابة إيجابية تحت أي عنوان ومن أي زاوية إلا انه في نفس الوقت يؤكد بأنه لا سلام دون رفع الحصار عن كاهل الشعب اليمني واحترام سيادة واستقلال اليمن، وانه "إذا لم يتحقق ذلك يؤكد المجلس بأن اليمن قيادة وشعبا يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ ما يراه مناسباً من الخطوات السياسية والعسكرية وبما يضمن انتزاع حقوقه المشروعة كاملة غير منقوصة.

قبل ذلك أكد قائد حركة "أنصار الله" السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، أن عملية كسر الحصار الثالثة التي تم تدشن العام الثامن بها، وصل صداها إلى كل العالم.

وحذر السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في كلمة له تحالف العدوان من تفويت فرصة المبادرة، وقال" ستندمون إذا فوتموها ".

نتابع الان اهم التغريدات التي اطلقها النشطاء اليمنيون تحت الوسم المنتخب لهذه الحلقة من نبض السوشيال (#لا_سلام_دون_رفع_الحصار )، حيث غرد حساب الناشط اليمني (منير محمد - Moneer Mohemed)

ثمانية اعوام من الحرب والحصار

تخللها الكثير من المفاوضات

والعمل الدبلوماسي والاوهام

لاقناع (الاعداء) على الاقل برفع

الحصار ولم نصل الى نتيجة، لكننا

وصلنا الى استنتاج يقيني واحد

وهو

#طالما_ان_الحصار_لن_يُرفع_يجب_ان_يكسر

#لا_سلام_دون_رفع_الحصار #سيندمون

بدوره غدر حساب الناشطة المصرية (رانيا العسال - rania alassal) قائلة:

#لا_سلام_دون_رفع_الحصار

هل نفعت امريكا اوكرانيا أو أفغانستان

هل نفع مصدات الصواريخ الكيان

هل نفع خيبر مكرهم زمان

شعب الحجاز لن ينفعكم ابن سلمان

#لا_سلام_دون_رفع_الحصار

غرد حساب (الجنوبي............................مقهى الغرباء) قائلا:

وش هذا يالحوثي كأنها سقر اذن عليك بالحذر.... #لا_سلام_دون_رفع_الحصار #اليمن_ينتصر



غرد حساب الباحث الاستراتيجي اليمني (حاتم البخيتي) قائلا:

هذا ما نريد مشاهدته طوال شهر رمضان اذا لم يتم فك الحصار عن الشعب اليمني. #لا_سلام_دون_رفع_الحصار

قال حساب الناشطة اليمنية (غدير محمد) قائلا:

#لا_سلام_دون_رفع_الحصار

بالله لو كانوا جيراننا لبنان مثلاً ولا العراق ولا إيران

كان الان احنا ف خير وسالمين كل هذا الاذى والحرب والحصار

والظلم على اليمن وشعبه العظيم

صدق ماتجي الطعنه الا من الظهر

ع اساس جيران وحدود ومصالح مشتركة بيننا وبين السعودية

وحسبنا الله ونعم الوكيل

غرد حساب الناشط اليمني (يحيى قاسم اليمني) قائلا:

بمفاجآت مزلزلة متوالية

فيها لظى من بأس رب العالمين

حتى تذوقوا نار ربي حامية

وتطيح له كل الجبابر ساجدين

#لا_سلام_دون_رفع_الحصار

#اليمن #اعصار_اليمن_الرابعة