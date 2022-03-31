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العراق يفكك خلية إرهابية بمحافظتى ديالى وصلاح الدين

العراق يفكك خلية إرهابية بمحافظتى ديالى وصلاح الدين
الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، اليوم الخميس، تفكيك خلية إرهابية مكونة من أربعة إرهابيين تقدم الدعم اللوجستي لعصابات "داعش" في محافظتي ديالى وصلاح الدين.

العالم - العراق

وذكر إعلام الوكالة في بيان، أنه "تاكيداً لجهودها في ملاحقة العصابات الارهابية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من تفكيك خلية ارهابية مكونة من اربعة ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي، تقوم بتقديم الدعم اللوجستي لعناصر عصابات داعش المتواجدين بمحافظتي ديالى و صلاح الدين".

وأضاف البيان، أن "العملية تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص ومتابعة دامت لعدة ايام قطفت ثمارها بالقصاص من ثلاثة منهم بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين والربع في محافظة ديالى".

وأشار البيان إلى أن الإرهابيين "تم تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف بأنتمائهم لتلك العصابات الاجرامية، واشتركوا بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية و المواطنين واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم لينالوا جزاءهم العادل".

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العراق يفكك خلية إرهابية بمحافظتى ديالى وصلاح الدين

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