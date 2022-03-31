جنين تودع شهيديها + صور

العالم - فلسطين

ووسط إطلاق النار، وصيحات الغضب جابت المسيرة شوارع مدينة جنين، حيث ردد المشاركون الهتافات الوطنية المنددة بالاحتلال وسياساته والداعية لاستمرار المقاومة وتصعيدها.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، وجثماني الشهيدين على الأكتاف، ثم توجهوا لمنزل عائلتي الشهيدين في مدينة ومخيم جنين، وبعد إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانيهما، انطلقت مواكب التشييع نحو مقابر الشهداء في مدينة ومخيم جنين.

وبعد ايوائهما الثرى، ألقيت عدة كلمات نعى المتحدثون فيها الشهيدين، وأشادوا بمناقبهما، ونددوا بالاحتلال وجرائمه وممارساته ضد الشعب الفلسطيني واستهدافه لمدينة جنين ومخيم جنين.