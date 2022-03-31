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جنين تودع شهيديها + صور

جنين تودع شهيديها + صور
الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٢٨ بتوقيت غرينتش

شيع آلاف الفلسطینیین من مدينة جنين، ظهر اليوم الخميس، جثماني الشهيدين يزيد السعدي وسند أبو عطية، وذلك في مسيرات جماهيرية حاشدة انطلقت من مشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي يتقدمها مسلحون ملثمون من كتائب شهداء الاقصى وسرايا القدس.

العالم - فلسطين

ووسط إطلاق النار، وصيحات الغضب جابت المسيرة شوارع مدينة جنين، حيث ردد المشاركون الهتافات الوطنية المنددة بالاحتلال وسياساته والداعية لاستمرار المقاومة وتصعيدها.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، وجثماني الشهيدين على الأكتاف، ثم توجهوا لمنزل عائلتي الشهيدين في مدينة ومخيم جنين، وبعد إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانيهما، انطلقت مواكب التشييع نحو مقابر الشهداء في مدينة ومخيم جنين.

وبعد ايوائهما الثرى، ألقيت عدة كلمات نعى المتحدثون فيها الشهيدين، وأشادوا بمناقبهما، ونددوا بالاحتلال وجرائمه وممارساته ضد الشعب الفلسطيني واستهدافه لمدينة جنين ومخيم جنين.

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جنين تودع شهيديها + صور

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