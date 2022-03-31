شاهد..ايران تندد باجراءات الحظر الاميركية الجديدة

العالم - خاص بالعالم

علامة اخرى على خبث النوايا الاميركية، هكذا اعتبر وزارة الخارجية الايرانية فرض وزارة الخزانة الاميركية حظرا ماليا على اتباع ايرانيين بحجة دعمهم لبرنامج ايران للصواريخ الباليستية.

وندد المتحدث باسم الخارجية الايرانية "سعيد خطيب زاده" باجراءات الحظر الاميركية الجديدة ضد مواطنين ايرانيين واعتبرها استمرارا لسياسة الضغوط القصوى الفاشلة ضد إيران.

وقال خطيب زاده ان هذه الخطوة علامة اخرى على خبث الحكومة الاميركية تجاه بلاده، مضيفا ان الادارة الاميركية الراهنة اثبتت بوضوح ان انها وخلافا لادعاءاتها تستغل كل فرصة لتوجيه اتهامات مزيفة وللضغط على الشعب الإيراني.

كما اوضح خطيب زاده ان الولايات المتحدة تواصل انتهاك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 بينما تدعي استعدادها للعودة الى التنفقيذ الكامل لإلتزاماتها في الاتفاق النووي.

بالمقابل قال مساعد وزير الخزانة الاميركي براين نيلسون إن هذه الاجراءات تظهر أن الولايات المتحدة لن تتردد في استهداف من يدعمون برنامج ايران للصواريخ البالستية، وأضاف أن بلاده ستعمل مع شركاء آخرين في المنطقة لمحاسبة إيران على حد تعبيره.

من جهتها قالت وزارة الخزانة أن هذه التدابير تأتي في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على مدينة أربيل العراقية في الـ13 من الشهر الجاري.

يذكر ان حرس الثورة الاسلامية في ايران كان قد اعلن مسؤوليته عن تنفيذ الهجوم، بالصواريخ الباليستية وقال انه استهدف مقرا تابعا لكيان الاحتلال الاسرائيلي في اربيل كان منطلقا لاعمال تخريبية ضد ايران والمنطقة.