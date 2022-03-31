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الرئيس الأوكراني يعلن أنّه لا يصدّق التعهّدات التي أطلقتها روسيا بشأن تقليص عملياتها مشيراً إلى أن قواته تتحضر لخوض معارك جديدة في شرق البلاد

الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش

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