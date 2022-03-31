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أردوغان يحدد موقف بلاده من العقوبات ضد روسيا

أردوغان يحدد موقف بلاده من العقوبات ضد روسيا
الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:١٥ بتوقيت غرينتش

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تشارك في العقوبات المفروضة على روسيا.

العالم ـ تركيا

وتحدث أردوغان للصحفيين على متن الطائرة بعد عودته من أوزبكستان، قائلا: "قلنا مرارا في وقت سابق أننا لن نشارك في العقوبات ضد روسيا وشرحنا أسباب ذلك".

وأضاف أردوغان أيضا إن موقف أنقرة من قضية العقوبات ضد روسيا لم يتغير. وتابع قائلا: "لم نجر أي تغييرات على موقفنا من مسألة العقوبات".

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن الحلف يتوقع عقوبات ضد روسيا من جميع الحلفاء، وتم إرسال هذه الإشارة أيضًا إلى تركيا.

هذا وفرضت الدول الغربية، فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، عقوبات جديدة ضد روسيا. وكما قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، فإن العقوبات الغربية خطيرة للغاية، وكانت روسيا تستعد لها مسبقًا. وأضاف أنها تتطلب التحليل والتنسيق بين الإدارات من أجل تطوير إجراءات الاستجابة التي تلبي مصالح البلاد.

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أردوغان يحدد موقف بلاده من العقوبات ضد روسيا

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