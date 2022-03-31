ميدان أرش الغازي والحقوق الدولية

العالم – من إيران

المسؤولون الإيرانيون وصفوا الاتفاقية بأنها غير قانونية، وقالوا إن إيران تحتفظ بحقها في الإستفادة من الحقل. ترى ما الذي تقوله القوانين الدولية بشأن الحقول الغازية المشتركة؟

كما يتم البحث في برنامج"من إيران"، في المدى الذي يمكن إعتبار التطورات الأخيرة بأنها تأتي في سياق المفاوضات السابقة؟ وماذا سيكون رد فعل إيران عليها؟

ويناقش البرنامج ما تنص عليه القوانين الدولية فيما يتعلق بحقول النفط والغاز المشتركة، وما هو الموقع الخاص بحقل آرش وكيف كان وضعه في السابق، ولماذا وصف المسؤولون الإيرانيون الإجراء الأخير للكويت والسعودية بأنه غير قانوني؟

- أعلن وزير النفط الايراني في الآونة الأخيرة أن عمليات الحفر في حقل آرش ستبدأ قريباً، كيف يتم قراءة رد الفعل على ذلك؟

- هل يوصى بإعتماد طريقة الإستفادة والتشغيل الموحدة في مثل هذه الحقول أم إعتماد هذه الطريقة التي إتبعتها الدول مؤخراً؟

يذكر انه كان قد اعلن وزير النفط الايراني جواد اوجي بان عمليات الحفر في حقل "آرش" الغازي المشترك ستبدأ قريبا.

وكتب اوجي في تغريدة له على موقع "تويتر": الدراسات الشاملة لحقل "آرش" المشترك قد اكتملت بحفر بئر التنقيب وانجاز المسح الزلزالي وستبدأ عمليات الحفر في هذا الحقل قريبا بنصب القاعدة.

وقال وزير النفط: رغم اننا نرغب بالتفاوض والتعاون لتطوير الحقول المشتركة الا ان الاجراءات الاحادية لا تمنع تنفيذ المشروع المذكور.

وكانت المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة قد رفض الاتفاق بين الكويت والسعودية للاستثمار في حقل "آرش/الدرة" الغازي المشترك بين ايران والكويت والسعودية، مؤكدا بان عمليات الاستثمار والتطوير في الحقول المشتركة يجب ان يتم بالتعاون والتنسيق بين دولها وفق الاعراف والمبادئ الدولية.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج"من إيران "نستضيف:

- الدكتور حسن مرادي عضو سابق في البرلمان الإيراني وأستاذ في مجال قانون الطاقة بجامعة طهران.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...