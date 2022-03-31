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الرئيس الروسي بوتين: على مشتري الغاز الروسي من دول "غير صديقة" أن تكون لديهم حسابات بالروبل اعتبارًا من 1 نيسان / أبريل

الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

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