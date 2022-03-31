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وزير الاقتصاد الفرنسي: فرنسا وألمانيا "تستعدّان" لاحتمال توقف روسيا عن تسليم الغاز

الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

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