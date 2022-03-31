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مصادر الاحتلال: "إصابة مستوطن جرّاء اصطدام مركبته بأخرى بعد رشقها بالحجارة قرب مستوطنة غوش عتصيون جنوب بيت لحم

الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

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