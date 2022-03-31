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كل ما تريد معرفته عن مراسم قرعة كأس العالم التي ستجري غدا الجمعة

كل ما تريد معرفته عن مراسم قرعة كأس العالم التي ستجري غدا الجمعة
الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

تتجه الأنظار غدا الجمعة، صوب العاصمة القطرية "الدوحة"، لمتابعة مراسم إجراء قرعة بطولة كأس العالم 2022، والتي ستقام نهاية العام الجاري.

العالم - رياضة

ونالت قطر حق استضافة المونديال، الذي سيقام في الشتاء بين يومي 21 تشرين الثانى/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر 2022.

ويُجري الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرعة المونديال بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، غدا، في تمام الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

مقاعد شاغرة

تأهل حتى الآن 29 فريقا إلى مونديال قطر، ليتبقى 3 مقاعد شاغرة ستحسم خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ويتبقى مقعد أوروبي واحد سيتحدد عند خوض ويلز نهائي الملحق ضد الفائز من مباراة أوكرانيا واسكتلندا المقرر إقامتها في حزيران/يونيو المقبل.

كما سيخوض منتخب بيرو (خامس تصفيات أمريكا الجنوبية) مباراة فاصلة مع الفائز من الملحق الآسيوي، الذي سيجمع بين الإمارات وأستراليا في حزيران/يونيو المقبل.

وسيشهد الشهر ذاته مواجهة بين كوستاريكا (رابع تصفيات أمريكا الشمالية) مع نيوزيلندا، ممثل منطقة أوقيانوسيا.

المنتخبات المتأهلة

أوروبا: ألمانيا، إنجلترا، بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، إسبانيا، البرتغال، كرواتيا، صربيا، بولندا، هولندا وسويسرا.

أفريقيا: السنغال، غانا، تونس، المغرب والكاميرون.

أمريكا الجنوبية: البرازيل، الأرجنتين، أوروغواي والإكوادور.

آسيا: قطر (البلد المستضيف)، ايران، السعودية، كوريا الجنوبية، اليابان.

أمريكا الشمالية: كندا، المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

نظام سحب القرعة

يتم تقسيم المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 4 مستويات، كل مستوى يضم 8 منتخبات وفقا لترتيبهم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن شهر آذار/مارس الجاري.

المستوى الأولى: قطر، البرازيل، بلجيكا، فرنسا، الأرجنتين، إنجلترا، إسبانيا والبرتغال.

المستوى الثاني: هولندا، ألمانيا، الدنمارك، سويسرا، كرواتيا، أوروغواي، المكسيك والولايات المتحدة.

المستوى الثالث: إيران، اليابان، المغرب، صربيا، بولندا، كوريا الجنوبية، السنغال وتونس.

المستوى الرابع: الكاميرون، كندا، الإكوادور، السعودية وغانا، بالإضافة إلى المنتخبات الـ3 التي ستتأهل من الملحق لاحقا.

مواعيد مباريات كأس العالم 2022

دور المجموعات: 21 تشرين الثانى/نوفمبر - 2 كانون الأول/ديسمبر.

دور الـ16: 3-6 كانون الأول/ديسمبر.

دور الـ8: 9-10 كانون الأول/ديسمبر.

نصف النهائي: 13-14 كانون الأول/ديسمبر.

النهائي: 18 كانون الأول/ديسمبر.

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