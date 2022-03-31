رضائي: اقتصاد البلاد بحاجة الى نهضة شاملة

العالم - ايران

وفي تصريحه اليوم الخميس خلال اجتماع لجنة تسهيل ورفع عقبات الانتاج في منطقة اروند الحرة بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران، اكد رضائي الحاجة للتخطيط لمسار جديد لاقتصاد البلاد وقال: ان اقتصاد البلاد بحاجة الى نهضة شاملة ليكون الازدهار الاقتصادي في البلاد ملموسا.

واكد ضرورة المواكبة بين الشعب والحكومة وقال: انه على المواطنين المساهمة في الاصعدة الاقتصادية ولا سبيل غير ذلك للخروج من المشاكل الاقتصادية والمعيشية.

وصرح بان الشعب يتوقع من الحكومة اتخاذ خطوات اقتصادية مؤثرة واضاف: لا مشكلة اليوم في البلاد من نواحي الامن والسياسة والدفاع وقد حققنا الاقتدار اللازم ولا يوجد عدو يتجرا على الاعتداء على ايران.

واعتبر دور خالقي فرص العمل بانه بارز في الازدهار الاقتصادي واضاف: نحن في بداية الطريق من الناحية الاقتصادية وعلى خالقي فرص العمل كجنود للاقتصاد الوقوف الى جانب الحكومة واتخاذ الخطى بقوة في طريق الانتاج.

واشار الى حاجة البلاد الى نهضة اقتصادية واكد ان هذا الامر يتحقق بجهود خالقي فرص العمل والدعم من قبل الحكومة وقال: ان الحكومة تعتبر خالقي فرص العمل كقادة الحرب الاقتصادية ونامل بان نشهد التطور الاقتصادي في ظل هذه الحكومة.