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موسكو تدرج القيادة العليا للاتحاد الأوروبي على القائمة السوداء

موسكو تدرج القيادة العليا للاتحاد الأوروبي على القائمة السوداء
الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو أدرجت القيادة العليا للاتحاد الأوروبي على القائمة السوداء، وذلك ردا على العقوبات الغربية في حق شخصيات روسية.

العالم ـ أوروبا

وقالت الخارجية في بيان، اليوم الخميس: "استجابة للعقوبات الجماعية من جانب واحد من جانب الاتحاد الأوروبي، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وهو أمر أساسي للقانون الدولي، وسع الجانب الروسي بشكل كبير قائمة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والهياكل الأوروبية ... ممنوع من دخول أراضي بلدنا".

وأضافت الخارجية الروسية أن جميع الأعمال العدائية التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ستستمر حتما في أن يتبعها رد صارم، "نؤكد أن أي أعمال عدائية من جانب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ستستمر حتما برد صارم".

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