تعرف على علاقة الطهي والشعور بالسعادة

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وتشير الدراسة الصادرة عن جامعة إديث كوان في أستراليا إلى أن "الثقة في المطبخ هي رمزك لصحة عقلية جيدة، إلى جانب ميزة إضافية هي طهي وجبات لذيذة في مطبخك الخاص"، وفقا لموقع "Science Daily".

وفي الدراسة، تعاونت جامعة إديث كوان مع مؤسسة "Good Foundation" ومبادرة "Jamie's Ministry of Food" لتقديم دروس الطبخ للمجتمع، وشارك في دورة الطهي الصحية 657 مشاركا لمدة 7 أسابيع.

وخلال البرنامج، قام معهد أبحاث التغذية التابع لجامعة إديث كوان بقياس تأثيره على ثقة المشاركين في الطهي، بالإضافة إلى صحتهم العقلية، وكذلك رضاهم العام عن الطهي والسلوكيات المتعلقة بالنظام الغذائي.

وخلص باحثو الدراسة إلى أن أولئك الذين شاركوا في البرنامج شهدوا تحسنا كبيرا في الصحة العامة والصحة العقلية والحيوية الذاتية (حالة الشعور بالحيوية واليقظة) فور انتهاء البرنامج.

ولم تتحسن الحالة المزاجية العامة للمشاركين فحسب، بل كانت هناك أيضا زيادة في الثقة في الطهي، بالإضافة إلى القدرة على تغيير عادات الأكل بسهولة، والتغلب على عوائق نمط الحياة التي تحول دون تناول الطعام الصحي.

وقالت الباحثة الرئيسية للدراسة، الدكتورة جوانا ريس، إن "تحسين جودة النظام الغذائي للناس يمكن أن يكون استراتيجية وقائية لوقف أو إبطاء الارتفاع في الصحة العقلية السيئة والسمنة واضطرابات التمثيل الغذائي الأخرى".

كما أظهرت الدراسة أن الصحة العقلية للمشاركين تحسنت، حتى لو لم تكن جودة طعامهم مستدامة، وكانت فوائد الصحة العقلية متساوية بين المشاركين الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة لأولئك الذين هم في نطاق الوزن الصحي.

بينما أظهرت الدراسة كذلك معدل إيجابي عام، زعم أن 77 في المئة من الإناث أنهن واثقات من الطهي، بينما كانت النسبة أقل بالنسبة للذكور (23 في المئة).

وهنا تعلق الدكتورة ريس: "هذا التغيير في الثقة يمكن أن يشهد تغييرا في البيئة الغذائية المنزلية، عن طريق الحد من التحيز بين الجنسين، ويؤدي إلى التوازن بين الجنسين في الطبخ المنزلي، وهذا بدوره قد يساعد في التغلب على بعض الحواجز التي يمثلها عدم معرفة كيفية الطهي، مثل تخفيف القيود الزمنية التي من الممكن أن تسفر عن تقديم وجبات جاهزة عالية السعرات الحرارية ولكن منخفضة القيمة الغذائية".