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مسؤول سعودي: المملكة ردت بإيجابية على مقترح الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن

الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

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