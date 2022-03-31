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سفير ايران الدائم ومندوبها لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي يعلن أن ايران قدمت اكثر من 30 شحنة مساعدات انسانية الى الشعب الافغاني

الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

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