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وكالة يونيوز عن رئيس وزراء باكستان عمران خان: أعلن أمام الشعب بأنني تلقيت رسالة تهديد من أميركا

الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

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