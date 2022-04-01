مواقع التوصل تشيد بالعمليات الفدائية الفلسطينية

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نفذ الأسير المحرر البطل ضياء حمارشة عملية بني براك الاستشهادية في اراضي فلسطين المحتلة، فهي الثالثة التي ينفذها ابطال فدائيون جهاديون فلسطينيون مقاومون أبوا إلا أن يحرروا ارضهم وبلدهم من رجس الصهاينة المحتلين الغزاة الدمويين.

وتفاعلت مواقع التواصل الإجتماعي مع هذه العمليات الفدائية بشكل واسع.



وفي سياق آخر، أعلن تحالف العدوان بقيادة السعودية وقف عملياته العسكرية في اليمن، قبيل انتهاء المهلة التي حددتها صنعاء للقبول بمبادرتها للسلام.

إعلان التحالف جاء متزامنا مع البدء ما يسمى بمشاورات الرياض التي تعقد في ظل مقاطعة من طرف حركة انصار الله التي اكدت استعدادها لاي حوار يكون في دولة محايدة ودون تدخلات خارجية.



الى موضوع آخر فبعد أن أعرب عن غضبه بسبب رسم كاريكاتيري شاركته السفارة الروسية في باريس، الخارجية الروسية تذكر الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون برسومات مجلة "شارلي إبدو" للنبي محمد صلى الله عليه واله وسلم ،التي أحدثت غضبا واسعا في العالم الاسلامي فيما دافع عنها آنذاك الرئيس ماكرون .



أما تونس..في خطوة مفاجئة أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان وفق الفصل الثاني والسبعين من الدستور حفاظا على أمن الدولة حسب قوله، وذلك ردا على عقد نواب البرلمان جلسة عامة عن بعد لالغاء الاوامر والمراسيم الرئاسية فيما باشرت النيابة العمومية إجراءات التحقيق ضد المشاركين في الجلسة.



ويستعد العالم الاسلامي لاستقبال شهر رمضان الكريم، جعله الباري تعالى شهر خير وبركة على جميع ابناء المعمورة، وقد انتشرت الكثير من الوسومات حول استقبال الشهر الفضيل