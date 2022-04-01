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مصر تفتح ابوابها لكيان الاحتلال بتوقيع اتفاقية تجارية جديدة

مصر تفتح ابوابها لكيان الاحتلال بتوقيع اتفاقية تجارية جديدة
الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

وقّعت مصر وكيان الاحتلال الإسرائيلي اتفاقية تجارية جديدة خلال زيارة أجرتها وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي للقاهرة.

العالم - مصر

وخلال الزيارة، التقت باربيفاي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، ووزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، في وزارة التجارة والصناعة.

وبحسب بيان لوزارة التخطيط والتجارة المصرية، تناول اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، في إطار البروتوكول المشترك الخاص بالمناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) بهدف زيادة القدرات التصديرية خلال المرحلة المقبلة، وخاصة في ضوء السعي للتغلب على تداعيات الظروف العالمية الحالية.

وجرى خلال المناقشات تناول أطر التعاون المشترك لتفعيل الإمكانات التجارية والاستثمارية البينية التى يتمتع بها الجانبان، بما ينعكس على زيادة معدلات النمو الاقتصادي بما في ذلك الاستثمار الأمثل لحجم ونطاق اتفاقية (الكويز) وتسهيل نفاذ صادرات عدد من السلع بين البلدين، بحسب البيان ذاته.

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