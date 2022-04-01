الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢
٠٥:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الأمم المتحدة تعبر عن قلقها من قرار حل البرلمان التونسي

الأمم المتحدة تعبر عن قلقها من قرار حل البرلمان التونسي
الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

حثت الأمم المتحدة "جميع الأطراف التونسية الفاعلة" على تجنب أي أفعال يمكن أن تؤدي إلى زيادة التوترات السياسية، وذلك وسط أزمة مستجدة في البلاد بعد قرار حل البرلمان.

العالم - تونس

وفي مؤتمر صحفي في المقر الدائم، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمة الدولية تلحظ "بعين من القلق القرار الذي اتُخذ لحل البرلمان". في إشارة إلى قرار الرئيس قيس سعيد الذي قضى بحل مجلس النواب التونسي، وذلك بعد أشهر على تجميد البرلمان ضمن حزمة إجراءات اتخذها سعيّد في يوليو الماضي.

وفي 25 يوليو الماضي، كان الرئيس التونسي أعلن أيضا إقالة الحكومة برئاسة هشام المشيشي، ولاحقا أصدر قرارا بحل مجلس القضاء الأعلى، وبتعيين معظم المناصب القضائية في البلاد.

وعلقت الأمم المتحدة على ذلك الإجراء في حينه بأن حل مجلس القضاء الأعلى "سيقوض بشكل خطير سيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء في البلاد".

روابط ذات صلة

شاهد..ردود فعل الأحزاب التونسية إزاء قرار حل البرلمان

الرئيس التونسي: من يريد الاقتتال الداخلي هناك قوات ومؤسسات ستصدّه

سعيّد يحذّر من محاولة عقد جلسات للبرلمان التونسي المعلّقة أعماله‎

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قد يأتيك الفرح على هيئة شهر.. شاهد..وسم "أهلا رمضان" يتصدر منصات التواصل

سوريا والعراق يبحثان تسهيل دخول المنتجات السورية

الأمم المتحدة تعبر عن قلقها من قرار حل البرلمان التونسي

شاهد..تعليقات نشطاء التواصل إزاء حل البرلمان التونسي

موسكو تتوعد اوروبا بالرد

هاشتاغ.. شاهد..حرب من نوع خاص تشتعل بين روسيا وفرنسا