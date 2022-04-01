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الجيش الامريكي ينوي شطب مقاتلاتها الشبحية

الجيش الامريكي ينوي شطب مقاتلاتها الشبحية
الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

قررت الولايات المتحدة شطب 33 مقاتلة شبحية من طراز F-22 رابتور و117 طائرة حربية أخرى من طرازات مختلفة، وفقا لما تقتضيه موازنة البنتاغون لعام 2023.

العالم-الاميركيتان

وحسبما نقل موقع روسيا اليوم , سيتم شطب مقاتلات F-22 الشبحية، التي أنتجت في إصدارات مبكرة والمستخدمة كطائرات تدريب، من الخدمة في الجيش الأمريكي. وستبقى في الجيش بعد ذلك نحو 150 طائرة ينوي البنتاغون التخلص منها تباعا في الأعوام القادمة.

ويعتزم سلاح الجو الأمريكي أن يشتري بدلا منها 61 مقاتلة F-35 Lighting II، ما يقل بـ24 طائرة عما طلبه سلاح مشاة البحرية المارينز.

وأعلن البنتاغون كذلك أنه سيجري إطلاق Lighting II إلى أن تظهر نسخة أكثر تطورا لـ Blovk 4، مع العلم أن طائرة F-35 التي تُنتج على دفعات اكتشفت فيها مشاكل عديدة متعلقة بالمحرك والأسلحة والطلاء الممتص لموجات الرادار.

كما يعتزم البنتاغون شراء 24 مقاتلة من طراز F-15EX بدلا من 67 مقاتلة مشطوبة من طراز F-15.

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الجيش الامريكي ينوي شطب مقاتلاتها الشبحية