السفير الروسي في واشنطن يرد على العقوبات الامريكية

العالم-روسيا

كما دعا السفير الروسي السلطات الأمريكية إلى وقف التلويح بعصا العقوبات التي تضرب الولايات المتحدة نفسها وحلفاءها.

وحسبما نقل موقع روسيا اليوم , قال السفير في بيان نشر على صفحة السفارة الروسية في تليغرام، إن الإدارة (الأمريكية) تحاول مرة أخرى، إظهار موقفها المتصلب من خلال التوسيع المتهور لقوائم العقوبات غير المشروعة.. في الواقع، نحن نتحدث عن محاولات هدفها الحد من التطور التكنولوجي لبلدنا. لقد وصل الأمر إلى نقطة أن وزارة الخزانة الأمريكية تهدد الآن بفرض عقوبات على أي تعاون مع روسيا في المجال الفضائي، على الرغم من تأكيدات ناسا على ضرورة الحفاظ على الحوار.

وفي وقت سابق وسعت وزارة الخزانة الأمريكية قوائم عقوباتها على روسيا لتشمل 13 فردا و21 شركة أخرى.

ووفقا لادعاءات واشنطن، يتم فرض هذه القيود الجديدة على الجهات الفاعلة في قطاع التكنولوجيا الروسي، من أجل منع التهرب من العقوبات متعددة الأطراف غير المسبوقة والحصول على التقنيات الغربية الهامة.