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حاكم بيلغورود يؤكد اختراق مروحيتين أوكرانيتين الأجواء الروسية على ارتفاع منخفض واستهدافهما مخازن وقود

الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

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