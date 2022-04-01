الإحتلال یعتقل 13 فلسطينيًّا في الضفة بينهم النائب المقدسي المبعد أحمد عطون

العالم - فلسطين

واعتقلت قوات الاحتلال فجرًا، النائب المقدسي عن كتلة التغيير والإصلاح أحمد عطون، من منزله في بيت لحم.

وفي رام الله، وسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين، هم: مشرف الريماوي، ونجله ليث، ويزن جلال عبد الرحيم الريماوي من بلدة بيت ريما شمالا، ولافي عاطف أبو لطيفة من سطح مرحبا بالبيرة.



وفي جنين، شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أشقاء من بلدة اليامون غرب المدينة، هم: أمير، وعادل، وعلي كامل الجعبري.



وفي الخليل، جنوب الضفة؛ اعتقل الاحتلال الشاب منذر الجعبة (19 عاما) من المدينة، والشاب معتصم البدوي (19عاما) من مخيم العروب شمالا، ما أدى لاندلاع مواجهات بين الشبان والقوات الإسرائيلية، دون أن يبلغ عن إصابات.



وفي نابلس، شمال الضفة، اعتقلت قوة إسرائيلية ثلاثة فلسطينيين، هم: أورهان فتحي محمد حمايل (28 عاما)، وأمجد صلاح حميدان حمايل (26 عاما) من بلدة بيتا، وأحمد حاج محمد من قرية تلفيت جنوبًا.



وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقال واقتحام، يوميًّا، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، غالبا ما يرافقها مواجهات مع شبان فلسطينيين.

يذكر أنه انتهى الهدوء الذي ساد في "إسرائيل"، لفترة طويلة، بفعل هجمات نفّذها فلسطينيون، يحمل ثلاثة منهم الجنسية الإسرائيلية، وأوقعت 11 قتيلا.

حماس: اعتقال النواب المقدسيين لن يثني شعبنا عن حماية مقدساته

أكد القيادي في حركة حماس، عبد الرحمن شديد، أنّ اعتقال النواب المقدسيين حلقة ضمن الهجمة الصهيونية على القدس والمسجد الأقصى المبارك، وعدّها سياسة فاشلة لترهيب شعبنا ودفعه نحو التراجع عن حماية مقدساته.

وقال شديد، تعقيباً على اعتقال قوات الاحتلال النائب المقدسي عن كتلة التغيير والإصلاح أحمد عطون، من منزله في بيت لحم، فجر الجمعة: "هذه السياسة الإسرائيلية فاشلة، والاحتلال واهم إن ظنّ أنه يمكن أن يثني شعبنا عن الدفاع عن مقدساته وتمسكه بحقوقه الوطنية كاملة".

وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة النائب عطون، وجميع أسرانا في السجون، داعيًا جماهير شعبنا إلى مواصلة التصدي لسياسات الاحتلال العنصرية والإجرامية المتصاعدة بحق أبنائنا ومدننا المحتلة.

ويستهدف الاحتلال النائب "عطون" بالاعتقال والتنكيل باستمرار؛ حيث اعتقله لمدَدٍ طويلة، وأمضى ما يزيد على 14 عاما في سجون الاحتلال، وكان قد تحرر من آخر اعتقال له قبل نحو ثمانية أشهر بعد أن أمضى 12 شهرًا في الإداري.

وكانت سلطات الاحتلال سحبت عام 2010 بطاقته المقدسية، ومنعته من دخول مسقط رأسه مدينة القدس مطلقا، بدعوى "خيانة الولاء للدولة"، ومنذ ذلك الوقت يقيم في جنوب الضفة الغربية، ويتعرض للاستدعاءات والاعتقالات باستمرار.